Bjorklund: “Sono felicissimo di firmare per il Milan, che orgoglio!”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Lukas Bjorklund, giovane talento acquistato dal Milan, è intervenuto su Instagram per esprimere la propria gioia. Queste le sue parole: “Sono veramente felice e orgoglioso di firmare un contratto di 3 anni con il Milan! Non vedo l’ora di cominciare! Un grande grazie va alla mia famiglia che è sempre stata al mio fianco e mi ha supportato attraverso tutte le difficoltà. Siete i migliori! Di certo un ringraziamento va anche al Malmo per questi due grandi anni. E’ stato un onore giocare per la migliore squadra scandinava”.