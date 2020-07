Biasin: “Tutte le big hanno fatto operazioni in questo periodo, il Milan no”

MILAN NEWS – Intervenuto ai microfoni di ‘Tutti Convocati’ in diretta su Radio 24, il giornalista di ‘Libero’ Fabrizio Biasin ha commentato il momento del Milan. “Tutte le big hanno sfruttato questo periodo per fare delle operazioni, il Milan invece non ha fatto nulla”, ha detto il giornalista nel corso della trasmissione radiofonica.

A differenza di Inter e Juventus, il Milan ha chiuso solo per il giovane Pierre Kalulu, senza effettuare alcuna cessione entro il 30 giugno giorno in cui si chiudono i bilanci stagionali. Non è da escludere, però, che il club di via Aldo Rossi si stia muovendo sotto traccia, anche perché ad oggi non è stato ancora ufficializzato chi sarà il prossimo allenatore del Milan. INTANTO, SPUNTA UNA CONCORRENTE PER L’OBIETTIVO GAICH>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓