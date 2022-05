Biasin: “Tonali era un passo dall’Inter. Poi entrò in scena Conte …”

Fabrizio Biasin, giornalista e tifoso dell'Inter, ha ricordato come Sandro Tonali, nell'estate 2020, fu a un passo dal vestire nerazzurro

“C’è stato un momento, non troppo lontano nel tempo, in cui Sandro Tonali, era a un passo dall’Inter. Cioè, ormai è tardi e nessuno lo ammetterà mai, ma le cose erano serenamente apparecchiate. Si trattava di trovare la formula giusta per accontentare Massimo Cellino al Brescia e i nerazzurri avrebbero avuto il loro giovane talento da allevare. Era l’estate del 2020, quella “pandemica”, quella di Antonio Conte che perde la finale di Europa League e si incazza parecchio con i suoi dirigenti, sbatte i pugni, dice “dobbiamo capire, dobbiamo sistemare, dobbiamo programmare”. Va in scena la mitica riunione di Villa Bellini, le parti scelgono di proseguire la strada insieme e ci si viene incontro: il tecnico accetta un mercato tutt’altro che faraonico e “di opportunità”, la società gli concede di andare su giocatori un filo stagionati ma “funzionali alla sua idea di calcio”. E allora l’Inter, a malincuore, molla Tonali. Porta a Milano Aleksandar Kolarov (all’epoca 34enne) e Arturo Vidal (all’epoca 33enne). Vidal, il cileno che qualche giorno prima aveva detto più o meno pubblicamente così: “Se mi chiama la Juve io ci sono”. Ma poi ha scelto il nerazzurro e 7 milioni di ingaggio (euro più, euro meno).