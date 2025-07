Bakoune saluta il Milan sui social: il messaggio dell’ex rossonero

Crescere con questa maglia addosso mi ha insegnato il valore del sacrificio, del rispetto, della passione. Ho conosciuto persone straordinarie che mi hanno aiutato a diventare non solo un calciatore, ma anche un uomo.

Voglio ringraziare di cuore tutto lo staff, i miei compagni e chiunque abbia fatto parte di questo percorso: grazie per ogni consiglio, ogni parola, ogni momento condiviso. Non dimenticherò mai quello che abbiamo vissuto insieme.

Non è facile dire addio, ma porterò per sempre con me questi colori e tutto ciò che rappresentano. Con gratitudine e affetto, Adam Bakoune"