Amichevole Real Madrid-Milan: Isco in formazione, dubbio Odriozola

Isco in campo, Álvaro Odriozola forse nell'amichevole Real Madrid-Milan, in programma oggi alle ore 18:30 a Klagenfurt (Austria). Le ultime

Daniele Triolo

Questo pomeriggio, alle ore 18:30, alla 'Hype Group Arena' di Klagenfurt (Austria), si disputerà l'amichevole di lusso Real Madrid-Milan. La partita, valida per l'Athletes Versus Cup, è la terza gara dei rossoneri di Stefano Pioli nell'European Summer Tour 2021. Torneo che ha già visto il Milan pareggiare a Nizza (1-1) e Valencia (0-0, sconfitta ai rigori).

Real Madrid-Milan può essere un possibile antipasto della prossima Champions League (sorteggi dei gironi il prossimo giovedì 26 agosto). Ma sarà anche l'occasione, per il Diavolo, di vedere da vicino due degli obiettivi di calciomercato del Milan per questa sessione estiva. E, magari, anche per le due dirigenze di poterne parlare vis-à-vis.

Stiamo parlando, naturalmente, di Isco Alarcón, classe 1992, trequartista andaluso di Málaga che gioca nella fila dei 'Blancos' dal 2013 e di Álvaro Odriozola, classe 1995, terzino destro basco di San Sebastián che gioca, invece, nelle 'Merengues' dal 2018, con una parentesi annuale (2019-2020) in prestito nel Bayern Monaco.

Isco rappresenterebbe quel fantasista di classe e qualità da schierare immediatamente a ridosso della prima punta rossonera, che sia Zlatan Ibrahimovic o Olivier Giroud, nel 4-2-3-1 di Pioli. Odriozola, al contrario, arriverebbe al Milan per dare il cambio, di tanto in tanto, a Davide Calabria. Anche se, va ricordato, la prima scelta del Diavolo in quel ruolo è sempre Diogo Dalot, in rossonero già nella passata stagione in prestito dal Manchester United.

Ma Isco e Odriozola saranno in campo, oggi pomeriggio, per Real Madrid-Milan? Non sembra esserci alcun dubbio per quanto concerne il primo. Sarà schierato titolare da Carlo Ancelotti, tecnico delle 'Merengues' e vecchio amico dei rossoneri, da mezzala sinistra nel suo 4-3-3. Qualche dubbio in più, invece, per il secondo, per il quale è aperto un ballottaggio, al momento, con Lucas Vázquez sulla fascia destra in difesa. Milan, le ultime news sul rinnovo di contratto di Kessié >>>