Allenatore Juventus, parte il post-Sarri: c’è la suggestione Pirlo

ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVENTUS – Dopo l’eliminazione di ieri in Champions League, la Juventus non ha perdonato Maurizio Sarri e ha deciso di esonerarlo. Inizia da subito, dunque, la ricerca alla prossima guida tecnica bianconera. Secondo quanto. riferisce Gianluca Di Marzio, al momento, ci sono due idee forti: la prima porta a Simone Inzaghi, che piace da tempo, ma che dovrebbe trovare un accordo economico per liberarsi dalla Lazio. La seconda è una suggestione forte, molto concreta e porta ad Andrea Pirlo. L’ex giocatore del Milan è stato presentato pochi giorni fa come nuovo allenatore dell’Under 23 e, a sorpresa, potrebbe fare un salto di qualità improvviso in prima squadra.

