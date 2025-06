Si allontana forse definitivamente il ritorno di Alexis Saelemaekers alla Roma . Autore di una grande stagione da 7 reti in 31 partite, il club giallorosso aveva anche dichiarato di voler avviare una trattativa con il Milan , ma dal club di via Aldo Rossi non sembrano intenzionati a privarsene.

Per rinforzare la difesa il preferito della Roma rimane Lucumi. La clausola da 28 milioni di euro scadrà il 10 luglio e fino a quel giorno la squadra della Capitale non presenterà offerte. Inoltre, il colombiano ha il contratto in scadenza nel 2026 ma i rossoblù hanno un’opzione unilaterale per prolungarlo fino al 2027. Piace anche in Premier League a due vecchie conoscenze della Roma: Monchi (Aston Villa) e Tiago Pinto (Bournemouth).