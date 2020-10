Agresti: “Donnarumma tra i più forti al mondo: rinnovo fondamentale”

“DONNARUMMA TRA I PIU’ FORTI AL MONDO”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Stefano Agresti ha parlato della situazione relativa al rinnovo di Gigio Donnarumma in casa Milan. Queste le sue parole: “Donnarumma uno dei portieri più forti del mondo, ci sono schermaglie con Raiola, non sarà facile il rinnovo ma è fondamentale per il Milan perché fa la differenza”, le sue dichiarazioni.

Anche ieri sera Donnarumma è stato di vitale importanza per il passaggio del turno dei rossoneri, col rigore finale parato a A. Santos dopo una lunghissima ed interminabile lotteria di ben 24 tiri dagli 11 metri.

