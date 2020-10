Ag. Sucic: “Milan? Interessato ad uno dei club più grandi d’Europa”

Milan su Sucic? Il giocatore verrebbe di corsa!

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan sta seguendo con molta attenzione Luka Sucic, classe 2002, centrocampista croato di origine austriaca di proprietà del RB Salisburgo. L'agente sportivo Henrik Runde, procuratore di Sucic, mancino abile a giocare anche sulla trequarti, ha parlato di questi 'rumors' di calciomercato in esclusiva alla redazione di 'SempreMilan.com'."Tutti i giocatori sarebbero interessati a giocare in uno dei club più grandi d'Europa. Ovviamente Luka quando sarà il momento vorrebbe fare il prossimo passo. Il Salisburgo ha dimostrato più volte negli ultimi anni di saper lanciare i giocatori e poi di dargli l'opportunità di partire al momento giusto. Fa parte della strategia del club, ma vedremo cosa succederà in futuro".