Ag. Mastour: “Con Menez una coppia che fa ben sperare la Reggina”

MILAN NEWS – L’agente di Jeremy Menez e Hachim Mastour è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per parlare del futuro del classe 1998. Queste le parole di Fabio Ferrari della B.F.P. Sport: “Mastour rimarrà a Reggio. Tra l’altro si è già allenato con Menez sotto la gestione Inzaghi al Milan. Si conoscono, si apprezzano e ci sono racconti dei loro allenamenti che non possono far altro che ben sperare tutta la Reggina”. In casa Milan, segnali di risveglio per Andrea Conti: con la Roma cerca conferme>>>

