Ag. Jorginho: “Milan? Con 50 milioni e un buon contratto ci si può pensare”

Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato di un'eventuale tentativo del Milan per riportare in Italia il suo assistito. Ecco la risposta

Qualche settimana fa l'agente di Jorginho, Joao Santos, ha parlato di un interesse del Milan nei confronti del suo assistito. Una voce che non è stata smentita nemmeno questa volta, con il procuratore che consiglia la ricetta ai rossoneri per riportarlo in Italia. Ecco le dichiarazioni ai microfoni di 'Kiss Kiss Napoli': "Nelle sue volontà c'è anche il ritorno in Italia, ma credo che accadrà tra un paio d'anni e non ora. Il Napoli? Se non ci chiamano... Gli piace molto la città, ci ha vissuto anni bellissimi, ma ora pensa alla sua carriera. Gli restano ancora degli anni di contratto al Chelsea. Milan? Se va via dal Chelsea, con 50 milioni di euro e un contratto simile al suo attuale, ci si può pensare". Non solo Maignan per il dopo Donnarumma: spunta una nuova idea per il Milan