"Milan, ulteriori dettagli sull’anticipazione di Sacha Tavolieri. 25 milioni di euro +bonus proposti al Brugge per Jashari. I belga chiedono 35 milioni e non sono disposti a scendere. Il giocatore vuole il Milan e forzerà la cessione."

Tra i 35 e i 40 milioni, questa la richiesta del Bruges

Questo è quanto riporta il giornalista sportivo Orazio Accomando sempre sul suo profilo ufficiale di X. Il tema è uno dei tanto discussi giocatori del mercato rossonero: Ardon Jashari. L’operazione non è semplice perché il Bruges, stando invece a quanto riporta in questi minuti La Gazzetta Dello Sport, per il suo talento chiede 40 milioni e il club è particolarmente ostico, come il Milan ha provato tre anni fa nella trattativa per Charles De Ketelaere: gli sconti non sono di moda da quelle parti.