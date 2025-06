Accomando: “Intesa totale tra Theo Hernandez e Al-Hilal. Ecco le cifre”

La lunga storia rossonera finisce qui, sei anni e 262 partite dopo : in bacheca uno scudetto da protagonista, la Supercoppa Italiana (in finale una delle migliori prove dell’ultima stagione) e 31 gol in Serie A per il titolo di difensore più prolifico nella vita del club. La fascia di capitano al braccio, il primato di reti di Maldini: superati anche quelli.

Davanti solo una prospettiva rossonera da separato in casa: Theo non avrebbe fatto parte del nuovo corso. Di sicuro non avrebbe avuto nulla in più dal Milan rispetto all’ultimo anno di contratto a quattro milioni e mezzo: la scadenza dell’estate 2026 non era oggetto di discussione. Finisce qui la storia d'amore tra Theo e il Milan, ma senz'altro non smetteranno di esistere i piacevoli ricordi nella mente dei tifosi.