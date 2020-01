Milan Top News: arriva Kjaer, domani il match col Cagliari

ULTIME MILAN – Tutto ciò che c’è da sapere sul Milan nelle Top News di giornata: mercato, trattative, obiettivi, retroscena, ufficialità, indiscrezioni e interviste.

CALCIOMERCATO – Una vera e propria rivoluzione quella che sta vivendo il mondo Milan. Una rivoluzione che, a quanto pare, sarebbe solo la base per un’altra rivoluzione estiva con il ritorno di Allegri. Intanto prime parole di Caldara da atalantino dopo la cessione, mentre Piatek rifiuta ogni destinazione. Tutto fermo per quanto riguarda la porta, con Viviano che non convince. Ma la notizia più importante è sicuramente quella dell’affare concluso ormai per il passaggio di Kjaer al Milan: qui i dettagli.

VERSO IL CAGLIARI – Non solo calciomercato però. Domani si torna in campo con Cagliari-Milan. Qui i convocati di Pioli, con qualche sorpresa. Qui le parole in conferenza stampa.

