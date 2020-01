Milan, parla Venerato: “Politano? giocherebbe anche con una gamba sola”

CALCIOMERCATO MILAN – Il giornalista Ciro Venerato è stato intervistato durante la trasmissione “Microfono Aperto” in onda su “Radio Sportiva”, rispondendo tra l’altro alle domande degli ascoltatori. Queste le sue dichiarazioni riguardo il calciomercato del Diavolo e il nuovo nome Matteo Politano: “Visto il rendimento degli esterni, in particolare di Suso, giocherebbe nel Milan anche se avesse una gamba sola. Ad oggi siamo ad un contatto telefonico con richiesta d’informazioni tra i due club e un colloquio tra i rossoneri e Lippi, l’agente del giocatore.

Sul futuro di Pepe Reina: “È terminato poco fa l’incontro tra l’agente di Reina e Massara. Il giocatore vuole andare all’Aston Villa. Il problema è che il Milan ha bisogno di un sostituto prima di liberarlo. Credo comunque che l’affare si farà”.

Su Paquetà e il futuro di Daniele Rugani: “Se sia Giampaolo o Pioli lo hanno messo in panchina un motivo ci sarà. Evidentemente non rende in allenamento. Al momento le voci sul PSG sono solo rumors, ma a Leonardo piace. Rugani non so se uscirà dalla lista Champions, perché non so se Chiellini riuscirà a rientrare entro febbraio. Tutte le offerte che stanno arrivando sono rispedite al mittente. Piace a Milan, Arsenal, Everton e Leicester”.

