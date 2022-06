Mercato Milan – Di Marzio: “Romagnoli, c’è il Fulham. Lui vorrebbe restare”

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato - L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan e, in particolare, su Alessio Romagnoli. Il noto esperto ha parlato del forte interesse del Fulham, che gli ha proposto un'offerta economica importante. Il capitano rossonero, però, non è convinto della destinazione e sta aspettando il rilancio della Lazio. Il sogno del classe 1995 è quello di restare al Milan. Il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno, ma non sembrano esserci i margini per riprendere una trattativa. Le Top News di oggi sul Milan: parla Paolo Maldini, la decisione di Sven Botman