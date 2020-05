Bonaventura-Torino: Raiola chiede un super ingaggio

CALCIOMERCATO MILAN – Al termine di questa stagione Giacomo Bonaventura lascerà il Milan. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2020, potrebbe subire un prolungamento dovuto allo stop per coronavirus, ma certamente Jack la prossima stagione non vestirà più la maglia rossonera.

Tante le indiscrezioni sul suo futuro. Piace a molti club italiani, con il Torino in cima. C’è anche l’Atalanta, che però pare essersi defilata dopo le richieste d’ingaggio dell’agente Mino Raiola. Bonaventura infatti è un pezzo pregiato secondo il noto agente: chiesti 3 milioni di euro netti d’ingaggio annuale. L’indiscrezione sulla cifra arriva da Tuttosport.

Una richiesta altissima, ma che fa leva sul fatto che si tratta di un parametro zero. Va però detto che parliamo di un classe 1989, che il prossimo agosto compirà 31 anni. E che peraltro viene da un lungo infortunio. Vedremo se qualche club gli garantirà una somma simile. Intanto emergono nuove indiscrezioni sul futuro di Donnarumma, a proposito di Raiola >>>