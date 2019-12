Kessie (quasi) come Rodriguez: titolare, ma possibile partente

ULTIME MILAN – C’è chi lo aspetta con ansia e chi non lo sopporta. Il calciomercato è sempre un elemento importante per le stagioni delle squadre. Giocare e contemporaneamente averci a che fare non è per nulla semplice. Difficile impegnarsi al massimo mentre magari si sa già che si andrà via o, viceversa, qualcuno potrebbe dare il meglio per provare a convincere i dirigenti a trattenerlo.

Ne sa qualcosa il club rossonero, che in Atalanta-Milan, con ogni probabilità, dovrà affidarsi a Ricardo Rodriguez sulla corsia mancina, vista la squalifica di Theo Hernandez. Lo svizzero, però, è quasi già certo di andar via a gennaio e, dunque, è difficile immaginarselo scendere in campo con grande impegno. Inoltre, situazione quasi simile c’è per Franck Kessie.

L’ivoriano sembrava fuori dai piani di Stefano Pioli inizialmente. Poi, però, l’allenatore rossonero l’ha rimesso in campo e non l’ha più tolto. Kessie è diventato un punto fermo del Milan, di nuovo. Il tutto nonostante le tantissime voci di mercato continue che lo riguardano. Kessie infatti piace tantissimo in Premier League. I club pronti a fare un’offerta importante al Milan non mancano e i rossoneri non escludono una possibile cessione. L’obiettivo sarebbe prendere un mediano al suo posto, da piazzare al centro al posto di Ismael Bennacer.

Per adesso, però, Kessie c’è e gioca. Giocherà contro il proprio passato e i tifosi del Milan si augurano che basi questo a renderlo motivato. O magari che per lui valga l’esempio opposto: la voglia di restare e quindi il grande impegno per convincere la dirigenza a non cederlo. Dopotutto, è stato lui pochi giorni fa a dire di voler rimanere ancora a lungo…

