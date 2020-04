Milan, tentativo per Nishikawa? Profilo che piace a Rangnick (VIDEO)

CALCIOMERCATO MILAN – Un nome nuovo accostato al Milan: è Jun Nishikawa, giapponese classe 2002. Si tratta di un profilo che sarebbe nel mirino di Ralf Rangnick, che già in Giappone aveva scovato Takumi Minamino, recentemente venduto dal Lipsia al Liverpool per circa 10 milioni di euro.

Conosciamo un po’ meglio il giovane (18enne) Nishikawa. Alto 180 cm, ruolo trequartista. Si tratta di un numero 10, per ruolo e caratteristiche. Attualmente gioca in Giappone, per il Cerezo Osaka, con il quale ha un contratto fino al giugno 2023.

Nishikawa è nel mirino di molti club europei, tra cui Lipsia e Bayer Leverkusen. In Germania sono molto attenti al mercato asiatico, ormai in costante espansione. Ma attenzione anche al Barcellona, che già da qualche mese osserva il calciatore. Se sarà il Milan di Rangnick a tentare un assalto al giovane nipponico, non è dato sapere, ma certamente sarà uno dei profili da visionare con attenzione. Il Milan ha numerosi obiettivi nel mirino: ecco gli ultimi calciatori osservati >>>