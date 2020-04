Ibrahimovic-Rangnick, la convivenza è complicata: i motivi

CALCIOMERCATO MILAN – Tuttosport, in edicola questa mattina, parla della possibile convivenza tra Ralf Rangnick e Zlatan Ibrahimovic nel caso in cui il tedesco decidesse di arrivare al Milan e nel caso in cui lo svedese rimanesse anche nella prossima stagione.

Rangnick non ha ancora espresso un'idea su Ibrahimovic, visto che l'arrivo del tedesco non è scontato, tuttavia i due a sensazione non sembra che si prendano molto. Intanto perchè entrambi sono primedonne, ma i veri problemi potrebbero sorgere dal punto di vista tattico, con Ibrahimovic che a 38 anni non può garantire il pressing aggressivo e continuo che Rangnick impone alle sue squadre, in particolare agli attaccanti. Le cose potrebbero cambiare nel caso in cui il tedesco diventasse direttore tecnico, ma a quel punto starà a Gazidis convincerlo di quanto sia importante avere Ibrahimovic in squadra.

