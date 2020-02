Fiorentina, Pradè: “Ecco perché non abbiamo più preso Paqueta”

CALCIOMERCATO FIORENTINA – Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha spiegato ai microfoni di ‘Lady Radio‘ perché i viola non hanno più voluto Lucas Paqueta, classe 1997, centrocampista brasiliano del Milan trattato dal club di Rocco Commisso negli ultimi giorni del calciomercato invernale.

"Paqueta aveva una situazione mentale dove poteva uscire solo con un prestito – ha detto Pradè -. Noi siamo stati chiari e non volevamo giocatori per sei mesi, per questo non l'abbiamo preso. Abbiamo preso invece un giovane come Kevin Agudelo, nel quale abbiamo intravisto in lui delle potenzialità incredibile. E' un giocatore anomalo che può ricoprire più ruoli".

