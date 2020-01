Caputi: “Milan e Roma hanno parlato di un possibile prestito di Paquetà”

CALCIOMERCATO MILAN – Il giornalista Massimo Caputi intervenuto ai microfoni di ‘Tutti Convocati’ in diretta su Radio 24, ha parlato del possibile passaggio di Lucas Paquetà alla Roma. “Intanto arriva Ibanez – ha detto -, poi c’è un canale aperto con il Milan per Paquetà. Le due società si sono parlate e c’è la disponibilità dei rossoneri per un prestito”. Ipotesi comunque molto complicata dal momento che il ds Petrachi ha annunciato l’arrivo di Villar nelle prossime ore, mentre in attacco verrà prelevato dal Barcellona Carles Perez. Ecco le ultime, invece, su Suso-Siviglia>>>

