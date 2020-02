Calciomercato Verona – Tante big europee su Kumbulla

CALCIOMERCATO VERONA – Stagione fantastica per Marash Kumbulla, classe 2000, difensore centrale dell’Hellas Verona di origine albanese che, finora, in questo campionato, ha giocato 17 gare di Serie A, segnando anche una rete, ma che soprattutto si è reso protagonista di ottime prestazioni.

Potrebbe essere lui, secondo ‘Tuttosport‘, il prossimo giocatore a lasciare la città scaligera dopo Amir Rrahmani e Sofyan Amrabat, ceduti rispettivamente a Napoli e Fiorentina dal prossimo 1° luglio 2020. Kumbulla, in Italia, piace a Napoli, Lazio e Inter ma sembra che possa essere l’estero la sua destinazione.

Su Kumbulla, infatti, ci sarebbero tante big europee: su tutte, Manchester United, Manchester City, Borussia Dortmund ed Eintracht Francoforte, che lo hanno fatto seguire dai loro osservatori, al ‘Bentegodi‘, sabato sera in occasione di Verona-Juventus 2-1, gara in cui il centrale era anche andato in rete (gol annullato dopo check al V.A.R.).

Intanto, a proposito di difensori, un altro centrale di livello vuole tornare a giocare nel campionato italiano. Per le ultime di mercato, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android