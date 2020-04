Calciomercato Torino: pronto un triennale per Bonaventura

CALCIOMERCATO MILAN – Il Torino ha messo nel mirino Giacomo Bonaventura e Tuttosport in edicola questa mattina ha fatto il punto sul futuro del centrocampista del Milan. Jack ha il contratto in scadenza con il club di via Aldo Rossi e non sembra rientrare nei piani della proprietà.

Sulle sue tracce ci sono anche Lazio, Napoli e Fiorentina, ma i granata si sono mossi in anticipo presentando a Mino Raiola una proposta interessante. Il Torino è pronto a offrire a Bonaventura un contratto triennale a un milione e mezzo netto a stagione più bonus legati alla partecipazione della squadra alle Coppe Europee. Intanto, il lockdown sarà prolungato: le parole di Conte>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓