Calciomercato Roma – Smalling verso l’addio. Il Milan ci pensa

CALCIOMERCATO ROMA – Dopo che per alcune settimane sono circolate voci per cui il riscatto di Chris Smalling da parte della Roma era solo una formalità, oggi è arrivata una brusca frenata.

Infatti, la società giallorossa, reputa troppo alta la richiesta di 25 milioni di euro da parte del Manchester United per il riscatto del giocatore. Ricordiamo che Smalling a novembre compirà 31 anni, e dunque, quasi sicuramente non garantirebbe una futura plusvalenza al club capitolino. Le alternative per sostituire il giocatore inglese non mancano. Si parla di Jan Vertonghen, Dejan Lovren, Sokratis Papastathopoulos e Nicolas Nkoulou.

Su Smalling invece, è vigile già da diverso tempo il Milan. La dirigenza rossonera vorrebbe affiancare il colosso difensore inglese ad Alessio Romagnoli per la prossima stagione. A riportare le notizie sono i colleghi di calciomercato.com.

E a proposito di difensori centrali, c’è Simon Kjaer che sogna di rimanere al Milan anche la prossima stagione. Per saperne di più clicca qui >>>