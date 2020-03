Calciomercato Roma – Riscatto Kalinic? I giallorossi hanno deciso!

CALCIOMERCATO ROMA – Nikola Kalinic la scorsa estate, dopo l’esperienza al Milan, è tornato in Italia. La Roma lo prese con la formula del prestito oneroso (2 milioni di euro) e diritto di riscatto a 9 milioni. Dalle indiscrezioni di Marca.com arriva la certezza sul futuro dell’attaccante: la Roma non riscatterà Kalinic.

Tomislav Erceg, agente di Kalinic, ha rilasciato un’intervista a pagineromaniste.com: “Nikola sta bene a Roma. Futuro? Chi può sapere del riscatto in questa situazione. Vuole rimanere, ma bisogna vedere, non si sa quando finirà questa crisi e quando si potrà tornare a giocare”.

Kalinic è un classe 88, ha compiuto 32 anni lo scorso gennaio. In questa stagione ha profondamente deluso a livello di prestazioni. Ha collezionato 13 presenze tra tutte le competizioni, molte delle quali da subentrato, ed ha segnato appena 2 gol (peraltro entrambi in una sola partita). Dunque il suo apporto a livello offensivo è stato profondamente deludente. La Roma in attacco questa stagione è stata per lo più Dzeko-dipendente. Nel frattempo arrivano approfondimenti dell’ultim’ora riguardanti il Milan >>>

