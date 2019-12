Calciomercato Roma – Pellegrini ha la clausola, può andar via

CALCIOMERCATO ROMA – Rientrato dall’infortunio, Lorenzo Pellegrini è tornato ad altissimi livelli a trascinare la Roma. Il centrocampista giallorosso sta facendo la differenza con gol e assist in grande quantità e ovviamente ha attirato l’attenzione di tutti i più grandi club, italiani e stranieri. È uno dei giocatori più importanti per Paulo Fonseca, ma il tecnico romanista rischia di perderlo: Pellegrini ha infatti una clausola rescissoria molto bassa: 30 milioni appena. Secondo il Messaggero, in modo particolare la Juventus e l’Inter ci stanno pensando, ma anche il Milan. Ora la Roma è chiamata a blindare il proprio gioiellino e rimuovere la clausola rescissoria, o quanto meno alzarla. Per le ultime su Zlatan Ibrahimovic… Continua a leggere >>>

