Calciomercato Roma – Florenzi boccia un ritorno in giallorosso

CALCIOMERCATO ROMA – Alessandro Florenzi, intervenuto in una diretta Instagram con Fabio Fognini, ha parlato della sua attuale esperienza al Valencia e soprattutto del suo futuro escludendo un eventuale ritorno a Roma.

Florenzi ha dichiarato: “Mi manca Roma, ma se mi chiedi di tornarci come giocatore, ti dico no”. L’ex capitano giallorosso è stato netto e chiaro sotto questo punto di vista. La prossima stagione Florenzi non farà parte del progetto di Paulo Fonseca, con il quale il rapporto è tutt’altro che idilliaco, e dunque si troverà costretto a guardarsi intorno per cercare un’altra squadra. L’Inter, da tempo interessata al giocatore, ci pensa. Per Antonio Conte sarebbe perfetto nel 3-5-2.

