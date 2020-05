Calciomercato Napoli – Si punta Joronen per la porta. Meret via?

CALCIOMERCATO NAPOLI – Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Napoli pare intenzionato ad affondare il colpo per il portiere del Brescia, Jesse Joronen.

La società partenopea non è convinta in pieno di Alex Meret, e dunque potrebbe virare sul portiere della nazionale finlandese. Meret chiede garanzie sulle sue prospettive all’interno del club, visto che la panchina a cui Gennaro Gattuso lo aveva relegato preferendogli David Ospina, gli sta stretta. Cristiano Giuntoli, DS del Napoli, si è già mosso in quest’ottica visto che uno fra Meret e Ospina lascerà il club.

Il Milan guarda con interesse alla vicenda, in quanto si vocifera che Meret sia in pole position nel rilevare i guantoni della porta rossonera, qualora Gianluigi Donnarumma dovesse andare via.

E sempre parlando di calciomercato, il Milan ha nel mirino un calciatore del Torino in caso di addio di Zlatan Ibrahimovic. Per scoprire di chi si tratta, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓