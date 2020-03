Calciomercato Napoli – Si complica il rinnovo di Mertens

CALCIOMERCATO NAPOLI – Secondo quanto riportato da Il Mattino, il rinnovo di Dries Mertens con il Napoli si è complicato negli ultimi tempi. Complice di questo intoppo è anche l’emergenza legata al Coronavirus.

Mertens, 33 anni da compiere a maggio, rimane un top player del calcio europeo. In questa stagione il belga ha messo a segno 12 gol e 6 assist per un totale di 29 presenze fra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Qualora Mertens non dovesse trovare l’accordo con Aurelio De Laurentiis per il rinnovo, Chelsea, Inter e Atletico Madrid farebbero a gara per accordarsi a parametro zero con il giocatore.

E sempre il Chelsea, che vuole tornare ai vertici del calcio in Europa dopo qualche anno altalenante, ha pronta un’offerta per accaparrarsi un altro big della nostra Serie A, precisamente del Milan: Gianluigi Donnarumma. Clicca qui per saperne di più >>>

