Calciomercato Napoli – Mertens, si continua a trattare il rinnovo

CALCIOMERCATO NAPOLI – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli e Dries Mertens continuano a trattare per il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno. Il club partenopeo avrebbe fatto una proposta di 4,2 milioni più un milione di bonus facilmente raggiungibile, ma l’offerta non convincerebbe il belga, autore del bellissimo gol contro il Barcellona.

Mertens, inoltre, avrebbe chiesto anche 5 milioni per il “riacquisto” del cartellino. La sensazione in ogni caso è che prima o poi si troverà un accordo tra l’attaccante e il club azzurro, visto che l’attaccante vuole rimanere a Napoli. Intanto Donnarumma è in dubbio per la sfida contro il Genoa. Le sue condizioni, continua a leggere >>>

