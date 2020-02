Calciomercato Napoli – Il Monaco tenta Mertens: che offerta!

CALCIOMERCATO NAPOLI – Dries Mertens, attaccante belga classe 1987, è stato il match winner di Cagliari-Napoli 0-1 con una prodezza delle sue. L’ex PSV Eindhoven, però, 120 gol in 306 gare con il Napoli, è in scadenza di contratto con il club presieduto da Aurelio De Laurentiis il prossimo 30 giugno.

Motivo per cui, in questo periodo, Mertens sta ricevendo tantissime offerte in vista della stagione 2020-2021: dopo quelle arrivategli dalla Cina, e le proposte, molto ricche, da parte del Chelsea, in Premier League, negli ultimi giorni anche il Monaco, compagine della Ligue 1 francese, avrebbe avanzato una bella offerta al numero 14 azzurro.

La società del Principato, di proprietà del magnate russo Dmitrij Rybolovlev, avrebbe infatti offerto a Mertens un contratto biennale, fino al 30 giugno 2022, da 15 milioni di euro complessivi di ingaggio: 5 milioni di euro alla firma, il resto (10 milioni) spalmato nei 24 mesi di accordo. Il Napoli, per il medesimo arco temporale, arriva sino a 9 milioni di euro netti complessivi.

La palla, ora, passerà al giocatore, che dovrà decidere se proseguire il suo matrimonio con il Napoli oppure se optare per una nuova esperienza professionale. Intanto Pep Guardiola, manager del Manchester City, ha rivelato delle cose molto interessanti per il suo futuro: per le dichiarazioni del tecnico iberico, continua a leggere >>>

