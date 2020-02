Calciomercato Napoli – Filtra ottimismo per il rinnovo di Mertens

CALCIOMERCATO NAPOLI – Secondo quanto viene riportato dal quotidiano La Repubblica, filtra ottimismo in casa Napoli per il rinnovo di Dries Mertens. L’attaccante è in scadenza di contratto a giugno, ma da entrambe le parti c’è la voglia di proseguire insieme.

Il club partenopeo ha confermato la volontà di proporre un rinnovo biennale, con Mertens che sarebbe pronto ad accettare, ma solo a patto che ci sia un bonus. L'offerta di Laurentiis è un ingaggio da 4,5 milioni di euro più 2 milioni di bonus alla firma. Il belga ci sta pensando, ma la sensazione è che alla fine si arriverà alla firma,

