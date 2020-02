Calciomercato Milan – Su Smalling anche Tottenham, Everton e Juventus

CALCIOMERCATO MILAN – Come scritto da Sport Mediaset, per aggiudicarsi Chris Smalling si sta aprendo una vera e propria asta.

Le ultime notizie danno il difensore inglese lontano dalla Roma. A fine stagione tornerà dunque al Manchester United dopo il prestito ai giallorossi. Su di lui, oltre al Milan, ci sono altre 3 squadre interessate: Tottenham, Everton e Juventus.

La concorrenza è tanta e chi vorrà veramente il roccioso Smalling in rosa il prossimo anno, dovrà sborsare nelle casse dei Red Devils almeno 20 milioni di euro.

A proposito di difensori centrali in rosa al Milan, non c’è nessun caso Mateo Musacchio. Il difensore argentino ha accusato un problema al polpaccio. Per le ultime continua a leggere>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android