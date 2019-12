Calciomercato Milan – Spunta l’idea Boga per l’attacco: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Festa a metà per il Milan nel giorno dell’anniversario dei suoi 120 anni. I rossoneri, infatti, non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 nella gara casalinga contro il Sassuolo. Tra le fila dei neroverdi uno dei migliori in campo è stato Jeremie Boga, attaccante esterno che sta facendo benissimo in questa stagione. Secondo quanto riferisce ‘Fichajes.net’, il Milan sarebbe molto interessato proprio all’ivoriano in vista del mercato di gennaio. Il Diavolo è uno dei peggiori attacchi del campionato e si pensa che Boga possa essere una buona medicina per curare il mal di gol. Intanto il Milan lavora anche sul fronte dirigenza: ecco l’ultima idea per il prossimo anno, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter/// Instagram/// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android