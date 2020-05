Calciomercato Milan – Si è raffreddata la pista Tonali

MERCATO MILAN – Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la pista che porta a Sandro Tonali in casa Milan si sarebbe raffreddata. Se il club rossonero, infatti, lavora a fari spenti per non lasciarsi scappare Dominik Szoboszlai, classe 2000 del Salisburgo, per il talento del Brescia c’è al contrario stata una battuta di arresto.

Per il quotidiano romano l’Inter si è portata avanti nella corsa al mediano di Lodi e le richieste altissime di Cellino avrebbero spaventato e non poco la società rossonera. Possibile che il Milan ora si tiri indietro, nonostante il ragazzo abbia sempre dichiarato di tifare per i rossonero e chissà a parità di offerta, forse, avrebbe scelto il cuore. Intanto, futuro lontano dal Milan per Musacchio: CONTINUA A LEGGERE>>>

