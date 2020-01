Calciomercato Milan – Si cerca lo scambio tra Suso e Under. Juan Jesus…

CALCIOMERCATO MILAN – Questione di tempo, ma poi Suso sarà ceduto. Lo spagnolo oggi è stato in sede e ha chiesto la cessione. Il Milan è intenzionato ad accontentarlo e si cerca una soluzione che vada bene per tutti. Secondo quanto riferito da Sky, una delle ipotesi è ancora legata alla Roma. I giallorossi sono alla ricerca di un esterno d’attacco e piace Suso, mentre il Milan vorrebbe Cengiz Under. La Roma sta però ancora provando a prendere Matteo Politano dall’Inter, il cui costo è 28 milioni, che piace tantissimo a Paulo Fonseca. Altra alternativa è Xherdan Shaqiri del Liverpool: 22 milioni, perchè i Reds non lo lasciano andare in prestito. Così, il club di via Aldo Rossi sta cercando di mettere in piedi uno scambio con i giallorossi sfruttando la situazione. Suso-Under è un’idea, ma che per ora non trova molto sostegno da Trigoria. Per provare a convincere i giallorossi, il Milan starebbe pensando anche a Juan Jesus, difensore classe 1991 che può giocare anche come terzino sinistro. Così i rossoneri sistemerebbero la difesa e troverebbero il sostituto di Theo Hernandez dopo la partenza di Ricardo Rodriguez. Ovviamente sarebbe scambio con conguaglio economico di qualche milione da parte del Milan. Da convincere ancora la Roma, visto che Suso è da recuperare, mentre Under ieri ha giocato e segnato. Ma su Suso c’è anche il Siviglia… Continua a leggere >>>

