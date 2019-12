Calciomercato Milan – Si allontana Alena: ecco le squadre su di lui

CALCIOMERCATO MILAN – Carles Alena, giovane centrocampista classe 1998, è uno degli ultimi gioielli della ‘cantera’ del Barcellona, in cui non sta trovando molto spazio. Per questo motivo è molto probabile che venga girato in prestito nel prossimo mercato di gennaio. Il Milan si è interessato molto al suo profilo, ma il suo futuro dovrebbe esser ancora in Spagna. Secondo quanto riporta ‘Sport Mediaset’, infatti, Alena avrebbe un principio di accordo con il Betis Siviglia, ma non è da escludere l’ipotesi Getafe, che si è fatto sotto con insistenza nelle ultime ore. Intanto spunta un nome nuovo per la difesa del Milan, continua a leggere >>>

