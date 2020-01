Calciomercato Milan – Se parte Rodríguez il primo nome è Juan Jesus

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da Luca Marchetti a ‘Sky Sport 24‘ durante il servizio dedicato al calciomercato, ci sarebbe ancora distanza tra Milan e Napoli per il trasferimento di Ricardo Rodríguez in azzurro.

I partenopei vorrebbero il terzino svizzero, classe 1992, in prestito con diritto di riscatto, mentre i rossoneri vorrebbero cederlo a titolo definitivo o con obbligo di riscatto. Il primo nome per sostituire Rodríguez sarebbe Juan Jesus, difensore brasiliano classe 1991.

Anche qui, però, ci sarebbe un problema: la Roma non vorrebbe cedere Juan Jesus, in grado di giocare sia da centrale sia da terzino sinistro, con la formula del prestito. Intanto, dall’Argentina, parlano di un’offerta del Diavolo per un elemento offensivo davvero molto interessante … per i dettagli, continua a leggere >>>

