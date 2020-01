Calciomercato Milan – Rodriguez, non è ancora fatta con il Fenerbahce

CALCIOMERCATO MILAN – Non è ancora fatta per la cessione di Ricardo Rodriguez. Secondo quanto viene riportato dal portale Aspor, non c’è ancora l’intesa tra Milan e Fenerbahce. Secondo le ultime indiscrezioni, il club turco è pronto a offrire 1.5 milioni di euro per il prestito del giocatore, ma non vuole inserire nell’accordo l’obbligo di riscatto. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra le due società per cercare di sbloccare la situazione. Intanto il Milan pensa a un grande tecnico per la prossima stagione, continua a leggere >>>

