Calciomercato Milan – Reina rientrerà dal prestito, ma il futuro è incerto

CALCIOMERCATO MILAN – Non c’è soltanto il caso relativo al rinnovo di contratto di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma da risolvere al Milan per quanto concerne la situazione degli estremi difensori rossoneri. Sono ben quattro, infatti, come ricordato da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, i portieri per i quali il club di Via Aldo Rossi dovrà trovare una soluzione in vista della stagione sportiva 2020-2021.

Rientrerà, per esempio, dal prestito all’Aston Villa lo spagnolo Pepe Reina, classe 1982, che a gennaio aveva chiesto di andare via per giocare con maggiore continuità. Rientrerà in rossonero a giugno, ha ancora un anno di contratto, ma potrebbe essere lui a chiedere di partire verso nuovi lidi per concludere la carriera da protagonista.

Nel frattempo, si moltiplicano le chance di Stefano Pioli affinché resti sulla panchina del Diavolo l’anno venturo. E dire che Ralf Rangnick ne ha scoperti e lanciati, di talenti … Quali? Continua a leggere per scoprirlo >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android