Calciomercato Milan – Rakitic non ha dubbi: “Voglio restare al Barça”

CALCIOMERCATO MILAN – Ivan Rakitic, centrocampista del Barcellona, ha parlato del suo futuro ai microfoni di ‘Sportske Novosti‘. Il croato è da diverso tempo al centro delle voci di mercato per quanto riguarda la sessione invernale e la prossima sessione estiva. Su di lui diversi top club, anche se la volontà del giocatore non sembra quella di voler partire.

Queste le sue parole: “Non penso a nient’altro che al Barcellona. Nel calcio devi essere preparato a tutto, ma la mia idea è restare qui. Sono felice e orgoglioso di giocare nel Barcellona. Mi alleno di nuovo col sorriso e con tanta voglia di ritagliarmi il mio spazio in squadra. Sono determinato a fare del mio meglio per conquistare la fiducia di società, allenatore, compagni e tifosi. Se posso giocare, questo è sicuramente il posto migliore per me”. Intanto a centrocampo il Milan è pronto a mettere in piedi uno scambio con il PSG, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android