Calciomercato Milan – Rajkovic, Mihajlovic lo voleva nel 2015

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto viene riportato da Tuttosport, il Milan starebbe pensando a Predrag Rajkovic del Reims nel caso in cui andasse via Gianluigi Donnarumma. Il portiere, dopo quattro stagioni al Maccabi Tel Aviv è approdato al Reims, dove in questa stagione ha giocato 27 partite subendo solo 18 reti e mantenendo la porta inviolata in ben 12 occasioni.

C’è una curiosità relativa a Rajkovic. Nel 2015, infatti, quando Mihajlovic diventò allenatore del Milan, in Serbia si dava quasi per fatto l’arrivo del portiere. Il tecnico aveva chiesto a Galliani di puntare su di lui, con il club rossonero che aveva sondato il terreno con la Stella Rossa: l’offerta era di 2.5-3 milioni contro i 4 chiesti della società serba, ma alla fine non si trovò l’accordo. Mihajlovic dopo alcuni allenamenti decise di non puntare su un nuovo portiere, visto che erano già a disposizione Diego Lopez, Abbiati e Donnarumma. INTANTO SALVINI ATTACCA SPADAFORA, CONTINUA A LEGGERE >>>