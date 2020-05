Calciomercato Milan – PSG su Donnarumma, Theo Hernández e Bennacer

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘gazzetta.it‘, il PSG avrebbe messo nel mirino tre calciatori del Milan. Si tratta del portiere Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, classe 1999, del terzino sinistro francese Theo Hernández e del regista franco-algerino Ismaël Bennacer, entrambi classe 1997.

Sarebbe Leonardo, ex rossonero ed attuale direttore sportivo del PSG, ad aver inserito nella lista dei potenziali acquisti della squadra della Capitale francese il terzetto di calciatori del Diavolo. La versione online della ‘rosea‘, comunque, ha sottolineato come ci voglia molto denaro per dare l’assalto a tutti e tre.

In particolare, Donnarumma e Theo Hernández hanno una valutazione di mercato molto alta. Nel caso in cui non si dovesse arrivare ad un accordo tra Milan e Donnarumma per il rinnovo di contratto, il PSG potrebbe avere qualche chance per il portiere, anche se il club di Via Aldo Rossi vorrebbe prolungare il contratto anche di un solo anno, all’occorrenza.

Per Theo Hernández e Bennacer, invece, quotazioni di mercato alte, incedibilità conclamata e, poi, non è detto che il Milan debba per forza vendere tutti i suoi pezzi migliori. OFFERTA DELLA FIORENTINA PER LUCAS PAQUETÁ: VAI ALLA NEWS PER I DETTAGLI >>>