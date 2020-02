Calciomercato – Milan, pronto a respingere gli assalti per Theo Hernandez

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, il Milan è pronto in estate a respingere gli assalti delle big europee per Theo Hernandez. Il valore del terzino francese ex Real Madrid – rispetto ai 20 milioni spesi dai rossoneri in estate – si è triplicato grazie alle sue prestazioni in campo (6 reti totali tra Serie A e Coppa Italia). Intanto, contro il Genoa Donnarumma non ci sarà: esordio dal 1′ per Begovic>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android