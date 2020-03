Calciomercato Milan – Portieri, una poltrona per quattro: la situazione

CALCIOMERCATO MILAN – Non c’è soltanto il caso relativo al rinnovo di contratto di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma da risolvere al Milan per quanto concerne la situazione degli estremi difensori rossoneri.

Sono ben quattro, infatti, come ricordato da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, i portieri per i quali il club di Via Aldo Rossi dovrà trovare una soluzione in vista della stagione sportiva 2020-2021.

Rientrerà, per esempio, dal prestito all’Aston Villa lo spagnolo Pepe Reina, classe 1982, che a gennaio aveva chiesto di andare via per giocare con maggiore continuità. Rientrerà in rossonero a giugno, ha ancora un anno di contratto, ma potrebbe essere lui a chiedere di partire verso nuovi lidi per concludere la carriera da protagonista.

Al suo posto, in rossonero, un paio di mesi fa è arrivato il bosniaco Asmir Begovic, classe 1987, di proprietà del Bournemouth, con la formula del prestito secco: usato sicuro, con oltre 400 partite da professionista sulle spalle. Non è escluso che il Diavolo possano valutare di trattenerlo come portiere di riserva, ma andrà comprato a titolo definitivo.

Per la posizione di numero uno del Milan, in caso di cessione di Gigio Donnarumma, si candida Alessandro Plizzari, classe 2000, da tempo definito un predestinato ma che, in questa stagione, al Livorno, ultimo in classifica in Serie B, ha impiegato quattro mesi per togliere il posto al ceco Lukas Zima.

Infine, non va dimenticato, c’è sempre Antonio Donnarumma, classe 1990, il cui destino appare intrecciato a quello del più famoso fratello: qualora vada via il numero 99, anche Donnarumma senior farebbe i bagagli. Ma dove può andare Donnarumma nella prossima stagione? L’agente Mino Raiola comincia a muoversi concretamente … leggi qui!

