Calciomercato Milan – Plizzari: il punto sul prestito al Livorno

CALCIOMERCATO MILAN – Quattro, tre, due, uno. È la scalata che Alessandro Plizzari, talento cristallino del Milan, si augura di compiere. In rossonero, la scorsa stagione il 19enne ha ricoperto il ruolo di quarto portiere, con l’aspirazione massima di giocarsi il ruolo di terzo con Antonio Donnarumma. Quest’anno il prestito al Livorno in serie B, dove, partito come secondo, adesso è in piena lotta per conquistarsi il ruolo di titolare.

Di Alessandro Plizzari si sa che è stato il primo classe 2000 ad ottenere una convocazione in serie A. Nel 2017 ha strappato applausi con la Nazionale Under 20 al mondiale in Sud Corea. Una sola presenza, quella contro l’Uruguay, ma decisiva. Prestazione brillante arricchita da due rigori parati. Risultato: Italia terza e medaglia di bronzo al collo. In estate il passaggio al Livorno, società guidata da Aldo Spinelli, uno che la Serie A l’ha assaggiata eccome. Un campionato iniziato decisamente in salita, con Lukas Zima partito come numero 1 tra i pali. La prima presenza Alessandro l’ha assaporata il 5 ottobre, alla settima giornata, nella pirotecnica sconfitta casalinga contro il ChievoVerona: 3-4. Da lì, il ritorno in panchina sempre a favore del rivale della Repubblica Ceca. Circa una ventina di giorni fa però, lo snodo cruciale di questa prima parte di stagione. Quattordicesima giornata, Cremonese – Livorno: Plizzari è tornato in campo e c’è rimasto. Tre match consecutivi, coincisi con un pareggio e qualche sconfitta di troppo contro Spezia e Benevento. Tristezza per i risultati ma, a voler guardare il bicchiere mezzo pieno, continuità, elemento indispensabile per un portiere. Per gli amaranto la classifica è durissima, con un ultimo posto che lascia poco spazio ai sorrisi. Nella serie cadetta però, tutto cambia velocemente, come sta succedendo per Plizzari. Catapultato nel mondo dei grandi e, nonostante tutto, ragazzo prodigio, è stato offuscato solo da Gigio Donnarumma che fa sembrare comuni mortali gli altri giovani. Alessandro Plizzari è un Numero uno che parte secondo, ma l’ obiettivo è lo stesso di sempre: farcela.

Luca Villari