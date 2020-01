Calciomercato Milan – Piatek, cessione ‘last minute’ in Premier League?

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, Krzysztof Piatek, classe 1995, centravanti polacco del Milan, potrebbe trasferirsi nel campionato inglese proprio negli ultimi giorni del calciomercato invernale. Il Tottenham di José Mourinho è sempre interessato al ‘Pistolero‘, autore di 5 gol in 19 gare in questa stagione con il Diavolo. Per scoprire l’entità dell’offerta degli ‘Spurs‘ al club di Via Aldo Rossi per Piatek, continua a leggere >>>

