Pellegatti: “Rangnick, figura affascinante. Piace anche al Manchester United”

NEWS MILAN – Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso del Milan, ha parlato, sul suo canale ufficiale su ‘YouTube‘, della possibilità che, nella prossima stagione, Stefano Pioli venga sostituito in panchina da Ralf Rangnick, tedesco, attuale responsabile dell’area sportiva della ‘Red Bull‘ ed ex allenatore di Hoffenheim, Schalke 04 e Lipsia.

“Il sito del ‘The Guardian‘ riporta questa notizia: il Manchester United sta cercando un nuovo capo dell’area tecnica e, tra i nomi che vengono accostati ai ‘Red Devils‘, c’è anche quello di Rangnick. Ma allora il tanto criticato Ivan Gazidis sta cercando di portare al Milan una figura innovativa e cercata anche dallo United? Capisco la perplessità di Paolo Maldini intorno a questa figura, ma personalmente devo dire una figura come Rangnick potrebbe essere affascinante. Questo non vuol dire che Maldini e Zvonimir Boban non stanno lavorando bene, è solo una mia riflessione su Rangnick”.

“Ha lavorato così bene al Lipsia, interessa anche allo United e quindi è una figura di assoluto rilievo in campo internazionale – ha concluso Pellegatti -. Sicuramente ci sono tante incognite, come per esempio la lingua e le difficoltà ad adattarsi al calcio italiano, ma una figura di rottura che può essere tutto o niente mi affascina. Silvio Berlusconi prese Arrigo Sacchi, poteva essere tutto o niente, così come Fabio Capello e Massimiliano Allegri. Rangnick mi affascina ancora di più ora che ho letto che piace anche allo United”. Non solo Rangnick, però, sulla lista della spesa del Milan come potenziali, nuovi tecnici per la stagione 2020-2021: per gli altri nomi, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android