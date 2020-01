Calciomercato Milan – Pedullà: “La Fiorentina non molla Paquetà”

CALCIOMERCATO MILAN – Una Fiorentina scatenata in questi ultimi giorni di calciomercato. I viola hanno acquistato Christian Kouamè dal Genoa in vista del prossimo anno, ma anche Alfred Duncan e Sofyan Amrabat, rispettivamente da Sassuolo e Verona. Eppure non si accontentano. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà ai microfoni di Sportitalia, infatti, la Fiorentina starebbe provando il tutto per tutto per portare in Toscana l’asso del Milan, il brasiliano Paquetà. La trattativa è molto complicata, con le richieste del Milan che sono molto alte. Tuttavia, la Fiorentina è intenzionata ad approfondire la cosa e cercare di raggiungere un’intesa. Ore caldissime, sviluppi possibili. Trattativa di cui vi avevamo già parlato… Continua a leggere >>>

